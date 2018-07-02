13938 загубленных жизней. В творческой лаборатории «Угол» — премьера спектакля о сталинском терроре

17:34, 02.07.2018 18
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в творческой лаборатории «Угол» состоялась премьера спектакля «13 938». Действие происходит в страшные годы сталинского террора. В основу спектакля лег роман «Черная Колыма» Ибрагима Салахова — его переработал Радиф Кашапов, а режиссером стал Дмитрий Акриш. Хореография Александры Ельчаниновой. «13 938» — совместный проект «Угла» с артистами Театра им. Г. Камала и студентами театрального факультета КазГИК.

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