Больше четверти века на рынке отечественной информатизации: «БАРС Груп» исполнилось 26 лет

Российский разработчик информационных систем из Казани отмечает 26-летие. Сегодня «БАРС Груп» — это команда в 1 200 человек, 15 представительств и офисов от Калининграда до Владивостока, 4 ГИСа и решения, которые работают в 83 регионах страны. С 2016 года компания развивается в составе Национального Центра Информатизации.

Вечеринки казанского вендора — это отдельные самостоятельные минипроекты, для проведения которых собирается целая команда креаторов. В компании шутят, что сотрудники «БАРС Груп» работают от одного крупнейшего корпоратива до другого — от Новогодней вечеринки до Дня рождения. Так масштабно и ярко они проходят в компании.

Так, в разные годы в честь дня рождения компании сотрудники отжигали на африканской вечеринке, неоновой тусовке и корпоративе в стиле фильма «Назад в будущее».

Этим летом главный праздник «БАРС Fiesta» объединил колорит мексиканской культуры, палящее солнце Казани и драйв команды «БАРС Груп».

Партнерский материал