От мала до велика: как в Казани отметили День молодежи

23:54, 27.06.2018 26
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу в Казани отпраздновали День молодежи. В центре CUBE прошел первый лекторий с популярными Instagram-блогерами. Для любителей активных видов спорта организовали спортивные зоны, для «романтиков» - творческие. А территория зеленого пляжа стала релакс-зоной с пледами и лежаками.

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