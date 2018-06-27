От мала до велика: как в Казани отметили День молодежи

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу в Казани отпраздновали День молодежи. В центре CUBE прошел первый лекторий с популярными Instagram-блогерами. Для любителей активных видов спорта организовали спортивные зоны, для «романтиков» - творческие. А территория зеленого пляжа стала релакс-зоной с пледами и лежаками.