Немецкая сенсация и печальный Шредер: как чемпионы получили приставку «экс»

Действующий чемпион мира — сборная Германии уступила команде Южной Кореи и не смогла выйти в 1/8 финала. Матч группы F состоялся сегодня в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершился со счетом 2:0 в пользу Южной Кореи. В составе победителей отличились Ким Ен Гвон и Сон Хын Мин. Оба мяча были забиты в компенсированное ко второму тайму время.
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