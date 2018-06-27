Немецкая сенсация и печальный Шредер: как чемпионы получили приставку «экс»

Действующий чемпион мира — сборная Германии уступила команде Южной Кореи и не смогла выйти в 1/8 финала. Матч группы F состоялся сегодня в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершился со счетом 2:0 в пользу Южной Кореи. В составе победителей отличились Ким Ен Гвон и Сон Хын Мин. Оба мяча были забиты в компенсированное ко второму тайму время.