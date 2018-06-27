«Все на улицу!», миноносцы в Свияжске и расписание митингов: в Госархиве РТ открылась выставка о Гражданской войне

12:38, 27.06.2018 21
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В выставочном зале Государственного комитета РТ по архивному делу открылась выставка, посвященная Гражданской войне. В экспозиции посетителям выставки представлены приказы, письма, краткие очерки, листовки противоборствующих сторон, а также фотодокументы и воспоминания участников событий августа – сентября 1918 года.

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