База отдыха «Солнечный» встретила первых отдыхающих

В начале июня в детской базе отдыха «Солнечный» ПАО «Казаньоргсинтез» встречали автобусы с ребятами, которые первыми в этом году отдохнут в обновленном лагере. Родители большинства детей - работники «Казаньоргсинтеза». На отдых в первую смену приехало 240 детей и подростков в возрасте от 8 до 16 лет. 21 день - столько длится стандартная смена отдыха, они будут жить в удобных корпусах, в которых сделали ремонт. В лагере также обновили футбольное поле: нанесли специальное покрытие, трибуны обшили поликарбонатом. Полная стоимость путевки – 27 тыс. рублей. Но родителям, работающим на «Казаньоргсинтезе» нужно будет оплатить лишь 3 450 рублей.

Партнерский материал