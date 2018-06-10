Криомороженое, разноцветные слоны и сонные буренки: в Горкинско-Ометьевском лесу прошел молочный фестиваль

19:36, 10.06.2018 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу прошел молочный фестиваль «Обнимама». На главной сцене парка развернулось театральное представление «Молочное королевство». В парке появились «молочные» арт-объекты и оригинальные фотозоны. Юные гости парка могли принять участие в различных аттракционах, конкурсах и творческих мастер-классах. На фестивале побывал фотокорреспондент "Реального времени".

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