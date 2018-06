Французский «фольклорный джаз» в Казанской ратуше: завершился III сезон фестиваля Hôtel de ville

Сегодня в Казанской ратуше прошел заключительный концерт III сезона музыкального фестиваля Hôtel de ville. В Казани впервые выступил джазовый квартет из Франции: Йоанн Лустало (труба/флюгельгорн), Франсуа Шэснель (фортепиано), Фредерик Шиффоло (контрабас), Фред Паска (барабаны). Известные в джазовом мире музыканты представили свой новый альбом Old and New Songs, в котором в изысканной джазовой интерпретации звучат мелодии французского фольклора.