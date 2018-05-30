Князь Мышкин из Колумбии на камаловской сцене: в Казани представили спектакль «Чернобыльский идиот»

15:50, 30.05.2018 42
1/42
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Спектакль «Чернобыльский идиот» колумбийского режиссера Алехандро Гонзалеса Пуче представили сегодня на сцене театра им. Камала. Спектакль основан на романе Федора Достоевского «Идиот» и перекликается с другими источниками, в том числе с фильмом «Голоса Чернобыля» по книге «Чернобыльская молитва» лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи