Князь Мышкин из Колумбии на камаловской сцене: в Казани представили спектакль «Чернобыльский идиот»

Спектакль «Чернобыльский идиот» колумбийского режиссера Алехандро Гонзалеса Пуче представили сегодня на сцене театра им. Камала. Спектакль основан на романе Федора Достоевского «Идиот» и перекликается с другими источниками, в том числе с фильмом «Голоса Чернобыля» по книге «Чернобыльская молитва» лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич.
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