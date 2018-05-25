«Казаньоргсинтез» отметил День химика

24 мая в ДК химиков и парке «Сосновая роща» прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню работника химической промышленности. Работников и гостей мероприятия от имени исполнительной дирекции и генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» поздравил главный инженер Рафаэль Сафаров. Он отметил, что предприятие успешно окончило 2017 год, выпустив более 750 тысяч тонн полимерной продукции.

Для сотрудников «Казаньоргсинтеза» приготовили насыщенную праздничную программу. Торжественная часть мероприятия прошла в ДК химиков. Гостей праздника своими концертными номерами радовали хореографические и вокальные коллективы города, также свои творческие номера представили сами работники «Казаньоргсинтеза».

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