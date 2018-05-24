В Нижнекамске прошел республиканский «День химика — 2018»

Накануне в ледовом дворце «Нефтехим Арена» отпраздновали республиканский День химика. В его рамках состоялась выставка предприятий химического комплекса республики. По традиции большой стенд развернуло градообразующее предприятие «Нижнекамскнефтехим». Оно представило продукцию компании — это синтетические каучуки и пластики, которые вызвали большой интерес у посетителей.

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову стенд презентовал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, который рассказал о результатах 2017 года. В прошлом году предприятием было реализовано продукции на сумму 162,1 млрд рублей. Было отгружено 702 тыс. тонн каучуков, что на 36,6 тыс. тонн больше по сравнению с предыдущим годом.

После обхода началась официальная часть «Дня химика — 2018», на которой наградили лучших сотрудников химической отрасли республики. От НКНХ выделили трудовую династию Борисовых, у которых общий трудовой стаж на предприятии составляет 257 лет. В номинации «Ученые, ученые-производственники, рационализаторы производства» отметили начальника исследовательской лаборатории сточных вод научно-технологического центра Гузель Гилаеву и сотрудника научно-технологического центра Надима Шайдуллина.

Особо ценные награды сотрудники отрасли получили из рук президента Татарстана. Рустам Минниханов вручил почетную грамоту президента России слесарю по КИПиА 6-го разряда цеха по обслуживанию и ремонту КИПиА в технологических цехах завода по производству изопрена-мономера центра автоматизации Закарие Давлетгараеву и аппаратчику перегонки 6-го разряда цеха синтеза окиси этилена завода олигомеров и гликолей Равилю Билалову. Старший мастер участка цеха по обслуживанию и ремонту КИПиА в технологических цехах завода олигомера и гликолей центра автоматизации Александр Соколов удостоился почетного звания «Заслуженный химик Республики Татарстан».

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