Агенты национальной безопасности: в «Корстоне» собрались специалисты по отражению киберугроз

Сегодня в Казани открылся IT&Security Forum 2018 - одно из крупнейших событий в России и Восточной Европе в отрасли информационных технологий и кибербезопасности. Приветствуя участников форума, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что защита информационного пространства сегодня рассматривается в качестве одного из элементов национальной безопасности. Эта тема объединяет более 80 выступлений от экспертов, формирующих цифровые тренды в России.
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