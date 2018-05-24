Агенты национальной безопасности: в «Корстоне» собрались специалисты по отражению киберугроз

14:11, 24.05.2018 47 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани открылся IT&Security Forum 2018 - одно из крупнейших событий в России и Восточной Европе в отрасли информационных технологий и кибербезопасности. Приветствуя участников форума, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что защита информационного пространства сегодня рассматривается в качестве одного из элементов национальной безопасности. Эта тема объединяет более 80 выступлений от экспертов, формирующих цифровые тренды в России.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:42
    Красиво у нас в корстоне! особенно люстры
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  • Анонимно 15:55
    На мероприятии была автоспортивная команда, не помню правда АЖТИМ вроде... у них самый крутой стенд
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