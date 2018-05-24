Агенты национальной безопасности: в «Корстоне» собрались специалисты по отражению киберугроз

Сегодня в Казани открылся IT&Security Forum 2018 - одно из крупнейших событий в России и Восточной Европе в отрасли информационных технологий и кибербезопасности. Приветствуя участников форума, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что защита информационного пространства сегодня рассматривается в качестве одного из элементов национальной безопасности. Эта тема объединяет более 80 выступлений от экспертов, формирующих цифровые тренды в России.

