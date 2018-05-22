Пост сдал – пост принял: новым главой Федерации плавания РТ вместо Азата Хамаева стал Равиль Кузюров

15:42, 22.05.2018 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском Дворце водных видов спорта прошла отчетно-выборная конференция Федерации плавания РТ, где прежнее руководство отчиталось за проделанную с 2014 года работу, и был выбран новый президент. Им стал Равиль Кузюров, министр лесного хозяйства республики.

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