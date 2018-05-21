Ночь открытий в КФУ: в японском стиле, зоомузей Зверсмана, котороботы и живая реклама

Сегодня Казанский университет провел «Ночь открытий» - самую масштабную серию научно-популярного проекта «PROНаука». Все учебные подразделения КФУ, а это 14 институтов, 1 факультет, 2 филиала и 2 лицея, подготовили обширную программу интерактивов: мастер-классы, эксперименты, квесты, математические фокусы и многое другое. Как проходила «научно-популярная ночь», посмотрел фотокорреспондент «Реального времени».
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