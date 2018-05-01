DFM в Казани отпраздновало своё пятнадцатилетие

25 апреля радио DFM в Казани отпраздновало своё 15летие. В ресторане «Урюк» собрались партнеры, коллеги и друзья радиостанции. Гостям представили достижения и эксклюзивные проекты лучшей танцевальной радиостанции в России*. В этот вечер всех ждали живая музыка, световое шоу и подарки от крупных компаний города.
*Всероссийская премия в области радиовещания 2016 Radiostationawards.ru
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