DFM в Казани отпраздновало своё пятнадцатилетие

17:00, 01.05.2018 13
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25 апреля радио DFM в Казани отпраздновало своё 15летие. В ресторане «Урюк» собрались партнеры, коллеги и друзья радиостанции. Гостям представили достижения и эксклюзивные проекты лучшей танцевальной радиостанции в России*. В этот вечер всех ждали живая музыка, световое шоу и подарки от крупных компаний города.

*Всероссийская премия в области радиовещания 2016 Radiostationawards.ru

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