ТГК-16 поддержала экологический двухмесячник в Татарстане

1 апреля в Татарстане официально стартовал санитарно-экологический двухмесячник ЭКО-весна 2018. К акции присоединилась и энергокомпания ТГК-16. Сотрудники предприятия по традиции ежегодно принимают участие в весенних субботниках и средниках. Работники Казанской ТЭЦ-3 привели в порядок пристанционные территории, а сотрудники Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) помимо станции очистили городские территории, закрепленные за предприятием. Энергетики убрали опавшую листву с газонов, побелили бордюры, опоры освещения и деревья. Завершились экомероприятия посадкой цветов на электростанциях.
ТГК-16 ежегодно поддерживает подобные акции. Поскольку экологические мероприятия не только способствуют формированию культуры общества, живущего в гармонии с природой, но и объединяют инициативы ответственных граждан и организаций в деле сохранения природного наследия.
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