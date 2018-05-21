ТГК-16 поддержала экологический двухмесячник в Татарстане

09:48, 21.05.2018 17
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  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • ОАО "ТГК-16"

1 апреля в Татарстане официально стартовал санитарно-экологический двухмесячник ЭКО-весна 2018. К акции присоединилась и энергокомпания ТГК-16. Сотрудники предприятия по традиции ежегодно принимают участие в весенних субботниках и средниках. Работники Казанской ТЭЦ-3 привели в порядок пристанционные территории, а сотрудники Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) помимо станции очистили городские территории, закрепленные за предприятием. Энергетики убрали опавшую листву с газонов, побелили бордюры, опоры освещения и деревья. Завершились экомероприятия посадкой цветов на электростанциях.

ТГК-16 ежегодно поддерживает подобные акции. Поскольку экологические мероприятия не только способствуют формированию культуры общества, живущего в гармонии с природой, но и объединяют инициативы ответственных граждан и организаций в деле сохранения природного наследия.

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