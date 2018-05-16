Коррупционные схемы татарстанского здравоохранения: в казанском Кремле прошло заседание комиссии по противодействию коррупции

Сегодня на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ были озвучены истинные причины последних громких кадровых перестановок в татарстанском здравоохранении. В своем докладе начальник управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов перечислил вопиющие примеры разбазаривания муниципальных земель, коррупционных схем в строительстве и получения госзаказов в обход тендеров.