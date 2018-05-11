В «УНИКСе» снова весна – студенческая!

19:49, 11.05.2018 38
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в КСК КФУ «УНИКС» состоялся гала-концерт Республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Республики Татарстан – 2018». Отборочные этапы фестиваля проходили с 1 по 3 мая. Участниками фестиваля стали около 2500 студентов из 315 команд и коллективов со всей республики.

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