73-я годовщина Великой Победы: парад войск и легендарные танки

Сегодня на площади Тысячелетия в Казани состоялся Парад Победы. В числе зрителей были президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, другие официальные лица и, конечно, главные герои праздника — ветераны Великой Отечественной войны. Участие в Параде Победы приняли почти 2 тыс. человек: суворовцы, кадеты, курсанты, офицеры и рота почетного караула Казанского танкового училища, студенты юридического института МВД РФ, сотрудники внутренних дел, отряд спецназначения Национальной гвардии РФ по РТ, сотрудники УФСИН России по РТ, МЧС РФ по РТ, таможенной службы, студенты КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ и КГМУ, юнармейцы и ветераны боевых действий в Афганистане. Они прошли по площади торжественным маршем. Продолжилось мероприятие проездом боевой техники. В этом году в параде впервые была задействована восстановленная техника военных лет, в том числе легендарные танки Т-34, ИС-3 и БМ-13 «Катюша».