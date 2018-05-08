«Казаньоргсинтез» пригласил ветеранов на концерт ко Дню Победы

8 мая в ДК Химиков состоялся праздник, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. С предстоящим Днем Победы здесь поздравили ветеранов войны, трудившихся позже на «Казаньоргсинтезе»: Федора Тимофеевича Бахтиярова, Василия Ивановича Варламова, Галину Ивановну Гурилову, Николая Федоровича Захарова, Саида Хайрутдиновича Зиатдинова, Ларису Петровну Кулагину. Гостями праздника также стали 68 тружеников тыла и 89 ветеранов других войн и локальных конфликтов. По традиции для всех гостей здесь состоялся концерт, подготовленный силами профсоюзной организации предприятия с участием самих заводчан.