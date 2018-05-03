От «Сказки» — «Экияту»: в Казани открылись гастроли Алтайского театра кукол

16:44, 03.05.2018 20
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В театре кукол «Экият» в Казани в эти дни проходят обменные гастроли Алтайского государственного театра кукол «Сказка». Гости из Барнаула привезли в столицу Татарстана три постановки, это «Денискины рассказы» по В.Драгунскому; «Маша и Медведь» по мотивам русской сказки и «Серебряное копытце» по сказу П.Бажова. На открывшем гастроли спектакле «Денискины рассказы» побывал фотокорреспондент «Реального времени».

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