От «Сказки» — «Экияту»: в Казани открылись гастроли Алтайского театра кукол

В театре кукол «Экият» в Казани в эти дни проходят обменные гастроли Алтайского государственного театра кукол «Сказка». Гости из Барнаула привезли в столицу Татарстана три постановки, это «Денискины рассказы» по В.Драгунскому; «Маша и Медведь» по мотивам русской сказки и «Серебряное копытце» по сказу П.Бажова. На открывшем гастроли спектакле «Денискины рассказы» побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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