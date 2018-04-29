Вечная слава: автопробег ко Дню Победы и венки к могилам Героев Советского Союза

В Казани сегодня состоялся традиционный республиканский автопробег с участием ветеранов Великой Отечественной войны. Автоколонна стартовала от здания ДОСААФ РТ на улице Патриса Лумумбы и проследовала до Арского кладбища. Здесь ветераны войны и боевых действий, юнармейцы и кадеты возложили траурную гирлянду к могиле Неизвестного солдата и венки к могилам Героев Советского Союза Михаила Девятаева и Гания Сафиуллина. После этого праздничная автоколонна отправилась в парк Победы.