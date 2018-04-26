Как российские «русалочки» борются за медали. В Казани проходит ЧР по синхронному плаванию

Во Дворце водных видов спорта Казани проходит чемпионат России по синхронному плаванию. В этом году в соревнованиях принимают участие 267 спортсменов из 13 субъектов Российской Федерации. Все они разделены на 22 команды. Борьба за медали – в фоторепортаже «Реального времени».