Как российские «русалочки» борются за медали. В Казани проходит ЧР по синхронному плаванию

17:53, 26.04.2018 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Во Дворце водных видов спорта Казани проходит чемпионат России по синхронному плаванию. В этом году в соревнованиях принимают участие 267 спортсменов из 13 субъектов Российской Федерации. Все они разделены на 22 команды. Борьба за медали – в фоторепортаже «Реального времени».

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