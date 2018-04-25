Еще больше товаров для ремонта: в Казани открывается новый гипермаркет

Сегодня в Казани на перекрестке улиц Ак.Сахарова и Н.Жиганова прошло официальное мероприятие по случаю открытия первого гипермаркета товаров для ремонта и дома Castorama, в котором приняли участие гендиректор Castorama Россия Венсан Гюффруа, замминистра промышленности и торговли РТ Денис Валеев и руководитель АИР РТ Талия Минуллина. Первых покупателей магазин примет 29 апреля. Ассортимент гипермаркета изучал фотокорреспондент "Реального времени".
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