Еще больше товаров для ремонта: в Казани открывается новый гипермаркет

13:06, 25.04.2018 44
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани на перекрестке улиц Ак.Сахарова и Н.Жиганова прошло официальное мероприятие по случаю открытия первого гипермаркета товаров для ремонта и дома Castorama, в котором приняли участие гендиректор Castorama Россия Венсан Гюффруа, замминистра промышленности и торговли РТ Денис Валеев и руководитель АИР РТ Талия Минуллина. Первых покупателей магазин примет 29 апреля. Ассортимент гипермаркета изучал фотокорреспондент "Реального времени".

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