Не просто боль в спине… Наглядное медицинское просвещение в парке Горького

17:23, 19.04.2018 27
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в казанском парке Горького появились прозрачные скульптуры в человеческий рост со светящимися красными позвоночниками. Выставка «Болезнь молодых, или Жизнь с болью» посвящена пациентам с болезнью Бехтерева и призывает своевременно обращаться к врачу.

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