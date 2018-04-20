НКНХ принял участие в акции «Неделя без турникетов»

«Нижнекамскнефтехим» принял участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов». В ее рамках, компания пригласила студентов на производственные площадки предприятия. Первыми в гости пришли студенты третьего курса Нижнекамского химико-технологического института. Им провели инструктаж, выдали каски с противогазами, показали музей учебного центра, а затем провели экскурсию по заводу синтетического каучука.

Это одно из основных производств компании. Ежегодно на предприятии производят порядка 700 тыс. тонн каучуков, большая часть из них отправляется на экспорт. Их потребителями являются такие шинные гиганты как Michelin, Pirelli, Bridgestone, Continental и Goodyear.

Студенты увидели, как производят изопреновый каучук, упаковывают и передают его в цех комплектации и приемки продукции. По окончании ВУЗа многие выпускники хотят работать на Нижнекамскнефтехиме, которое является градообразующим предприятием, поэтому подобная экскурсия помогает не только увидеть «кухню» нефтехимического гиганта, но и узнать о тонкостях профессии.

Во всероссийской акции «Неделя без турникетов» НКНХ принимает участие впервые, однако, компания регулярно участвует в подобных городских программах по профориентации школьников. В год производственные площадки предприятия посещают до 400 учащихся.

Партнерский материал

