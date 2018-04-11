На «Казаньоргсинтезе» прошли пожарные учения

Специальные службы и подразделения «Казаньоргсинтеза» провели совместные пожарные учения. По легенде, в результате разгерметизации фланцевого соединения на одной из наружных установок завода этилена произошло возгорание, пожар распространился на соседнее здание. Для тушения были задействовали силы 5-го пожарного отряда, базирующегося на территории «Казаньоргсинтеза». Параллельно на ликвидации аварии работал «Территориальный отдельный газоспасательный отряд». Его сотрудники в считанные минуты вынесли рабочего, пострадавшего по легенде, и передали в карету скорой помощи «Казаньоргсинтеза». Подполковник Евгений Зотин, заместитель начальника службы пожаротушения РТ, проводивший проверку на предприятии, высоко оценил готовность всех служб.