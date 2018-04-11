На «Казаньоргсинтезе» прошли пожарные учения

Специальные службы и подразделения «Казаньоргсинтеза» провели совместные пожарные учения. По легенде, в результате разгерметизации фланцевого соединения на одной из наружных установок завода этилена произошло возгорание, пожар распространился на соседнее здание. Для тушения были задействовали силы 5-го пожарного отряда, базирующегося на территории «Казаньоргсинтеза». Параллельно на ликвидации аварии работал «Территориальный отдельный газоспасательный отряд». Его сотрудники в считанные минуты вынесли рабочего, пострадавшего по легенде, и передали в карету скорой помощи «Казаньоргсинтеза». Подполковник Евгений Зотин, заместитель начальника службы пожаротушения РТ, проводивший проверку на предприятии, высоко оценил готовность всех служб.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии