На «Казаньоргсинтезе» прошли пожарные учения

07:00, 11.04.2018 Сюжет: ПАО «Казаньоргсинтез» 21 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Специальные службы и подразделения «Казаньоргсинтеза» провели совместные пожарные учения. По легенде, в результате разгерметизации фланцевого соединения на одной из наружных установок завода этилена произошло возгорание, пожар распространился на соседнее здание. Для тушения были задействовали силы 5-го пожарного отряда, базирующегося на территории «Казаньоргсинтеза». Параллельно на ликвидации аварии работал «Территориальный отдельный газоспасательный отряд». Его сотрудники в считанные минуты вынесли рабочего, пострадавшего по легенде, и передали в карету скорой помощи «Казаньоргсинтеза». Подполковник Евгений Зотин, заместитель начальника службы пожаротушения РТ, проводивший проверку на предприятии, высоко оценил готовность всех служб.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:34
    хорошо, когда все отработано до аварий
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  • Анонимно 15:28
    в учениях всегда на 5! а когда что то случается...
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