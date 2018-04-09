Подражание «Фаусту»: Мензелинский театр показал в Казани «событие года»

23:22, 09.04.2018 27
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в театре Тинчурина в Казани Мензелинский татарский драмтеатр представил спектакль «Иблис». Постановка получила театральную премию «Тантана» как событие года. Спектакль п о пьесе азербайджанского драматурга Гусейна Джавида поставил известный якутский режиссер Сергей Потапов.

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