Хлеб да соль или чак-чак и TUNDRA? Как собираются встречать гостей ЧМ-2018

18:49, 22.03.2018 17
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В преддверии чемпионата мира по футболу представители Госалкогольинспекции, Роспотребнадзора, госкомитета по туризму и ряда казанских компаний обсудили вопросы реализации сувенирной продукции. На совещании побывали корреспонденты «Реального времени».

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