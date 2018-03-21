По маленькой красной дорожке — в тюркский «Мир»: как Казань принимает новый кинофестиваль

20:03, 21.03.2018 20
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани открылся первый Международный фестиваль тюркского кино с участием кинематографистов из семи стран: России, Турции, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана. РФ на форуме представляют Татарстан, Башкортостан, Якутия, Хакасия, Чувашия и регионы Северного Кавказа.

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