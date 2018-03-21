Экскурсия на «ТАНЕКО»: как получить из нефти дизтопливо «Евро-5»

19:21, 21.03.2018 29 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня участники проходящей в Казани международной конференции «Argus Татарстан 2018. Нефтепереработка, трейдинг, логистика» посетили нефтеперерабатывающий комплекс компании «Татнефть» – ТАНЕКО. Им продемонстрировали ключевые установки первичной и глубокой переработки нефти, образцы продукции предприятия. На экскурсии побывал фотокорреспондент «Реального времени».

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