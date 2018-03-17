Выявить сильнейшего: как 230 батыров соревнуются в борьбе корэш

С 16 по 18 марта на ковре дворца единоборств «Ак Барс» Казани проходит юбилейное пятое первенство России по корэш, которое во второй раз принимает столица Республики Татарстан. В соревнованиях принимают участие более 230 спортсменов в возрастных категориях 13-14, 15-16 и 17-18 лет из 30 регионов страны.

