«Перезагрузка»: интенсив для предпринимателей и спортивная эстафета от президента

Сегодня в Казани на площадке спортивной арены «Баскет-холл» стартовал масштабный обучающий форум для предпринимателей «Перезагрузка». Бизнес-форум собрал порядка 6 тысяч участников. В церемонии открытия принял участие президент РТ Рустам Минниханов.
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