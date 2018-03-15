Финны в городе: Наталия Фишман пригласила в «Смену» архитекторов из Скандинавии

20:01, 15.03.2018 24
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани прошел День финской архитектуры. Фестиваль в «Смене» организовал журнал «Проект Балтия» совместно с Ассоциацией архитектурных бюро Финляндии и фондом «Институт развития городов Республики Татарстан». На мероприятии побывали корреспонденты «Реального времени».

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