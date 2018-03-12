Больница, где детям не страшно и не скучно: казанскую детскую поликлинику №2 открыли после капремонта

Сегодня Рустам Минниханов осмотрел казанскую детскую поликлинику №2, открывшуюся после масштабного ремонта. Медучреждение оказывает помощь детям, проживающим в Вахитовском и Советском районах Казани, а также воспитанникам 28 детсадов и учащимся 20 школ.

В 2017 – 2018 годах в поликлинике, открывшейся в 2001 году и с тех пор серьезно не ремонтировавшейся, был выполнен капремонт всех помещений, проведена перепланировка клинико-биохимической лаборатории, кабинета ФГДС. Расходы из республиканского бюджета составили 155 млн рублей. В том числе на общестроительные работы ушло 129,8 млн рублей, на закупку мебели – 14,4 млн, на закупку медицинского оборудования – 10,8 млн.