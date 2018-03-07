От Моцарта до Кальмана: праздничный вечер бельканто в БКЗ

23:00, 07.03.2018 18
1/18
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в БКЗ имени Сайдашева прошел концерт, посвященный Международному женскому дню. Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством Александра Сладковского и Альбина Шагимуратова исполнили фрагменты классических опер и оперетт.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи