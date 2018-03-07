«Мир через культуру»: казанцев приглашают присоединиться к Пакту Рериха

Сегодня в Казанском музее имени А.М. Горького открылась выставка «Пакт Рериха. История и современность». Экспозиция организована в рамках Международного выставочного проекта, который стартовал в 2012 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, экспонировался в отделении ООН в Женеве, побывал в странах Европы и Латинской Америки, а также в 140 городах России.

Выставка посвящена истории Пакта Рериха – международного договора об охране художественных, научных учреждений и исторических памятников – подписанного 15 апреля 1935 года. Идея договора принадлежит выдающемуся русскому художнику и общественному деятелю Николаю Рериху. Выставка основана на. В экспозиции, основанной на документах из архива Николая Рериха, представлены фотографии фотографии памятников культуры, разрушенных во время вооруженных конфликтов, документы, репродукции картин Н.К.Рериха.