«Мир через культуру»: казанцев приглашают присоединиться к Пакту Рериха

19:17, 07.03.2018 30
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казанском музее имени А.М. Горького открылась выставка «Пакт Рериха. История и современность». Экспозиция организована в рамках Международного выставочного проекта, который стартовал в 2012 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, экспонировался в отделении ООН в Женеве, побывал в странах Европы и Латинской Америки, а также в 140 городах России.

Выставка посвящена истории Пакта Рериха – международного договора об охране художественных, научных учреждений и исторических памятников – подписанного 15 апреля 1935 года. Идея договора принадлежит выдающемуся русскому художнику и общественному деятелю Николаю Рериху. Выставка основана на. В экспозиции, основанной на документах из архива Николая Рериха, представлены фотографии фотографии памятников культуры, разрушенных во время вооруженных конфликтов, документы, репродукции картин Н.К.Рериха.

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