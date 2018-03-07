По «тропе здоровья»: юбилей компании «Эссен» в Елабуге отметили лыжным забегом

6 марта в Елабуге на "тропе здоровья" в Танаевском лесу на освещенной лыжной трассе прошел вечерний лыжный забег в честь 20-летия компании «Эссен Продакшн АГ». В забеге приняли участие 250 человек из Казани, Заинска, Елабуги, Набережных Челнов и Нижкекамска, в том числе профессиональные спортсмены, регулярно принимающие участие в лыжных соревнованиях, и учащиеся школы для детей с ограниченными возможностями. Возраст самого молодого участника - 5 лет, самого возрастного - 73.