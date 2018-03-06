Горкинско-Ометьевский лес: в настоящем — Фишман на качелях, что в будущем?

Сегодня в Казани прошли общественные обсуждения третьей - заключительной - очереди работ по благоустройству Горкинско-Ометьевского леса. Участники дискуссии «Настоящее и будущее Горкинско-Ометьевского леса» обсудили, как работает территория парка сегодня и что необходимо учитывать при благоустройстве парка в 2018 году.
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Плейбой вроде уже давно закрыли?