100 дней до старта: казанские волонтеры заступают на вахту футбольного ЧМ-2018

19:20, 06.03.2018 26
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на стадионе Kazan-Arena наградили ребят, которые отличились, работая волонтерами на Кубке конфедераций 2017 года. Сегодня же стартовал набор городских волонтеров на чемпионат мира по футболу 2018 года, заявки подали более 2,5 тыс. человек.

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