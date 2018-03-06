100 дней до старта: казанские волонтеры заступают на вахту футбольного ЧМ-2018

Сегодня на стадионе Kazan-Arena наградили ребят, которые отличились, работая волонтерами на Кубке конфедераций 2017 года. Сегодня же стартовал набор городских волонтеров на чемпионат мира по футболу 2018 года, заявки подали более 2,5 тыс. человек.