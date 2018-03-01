Юбилейный отчет: 50 работ Фирината Халикова на выставке в «Хазинэ»

Сегодня в галерее «Хазинэ» открылась выставка работ Фирината Халикова, приуроченная к 60-летнему юбилею художника. В экспозиции — более пятидесяти произведений живописи и графики Фирината Халикова из собрания ГМИИ РТ и из собрания художника.
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