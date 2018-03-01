Юбилейный отчет: 50 работ Фирината Халикова на выставке в «Хазинэ»

18:19, 01.03.2018 31 3
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в галерее «Хазинэ» открылась выставка работ Фирината Халикова, приуроченная к 60-летнему юбилею художника. В экспозиции — более пятидесяти произведений живописи и графики Фирината Халикова из собрания ГМИИ РТ и из собрания художника.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 01 марта
    К 60-летию - значит скоро на пенсию, на заслуженный отдых.
    На свободу...
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  • Анонимно 01 марта
    Вот нормальное искусство, а не "современное"
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  • Анонимно 07:42
    супер картины! настоящий талант
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