Джиу-джитсу по-мусульмански: в Казани проходят Всероссийские соревнования в честь 200-летия Марджани

Сегодня в Казани открылись Всероссийские соревнования по джиу-джитсу в честь 200-летия татарского ученого и богослова Шигабутдина Марджани. Муфтий Республики Татарстан Камиль Самигуллин пояснил, почему для проведения выбран этот вид единоборства: «Для верующих существуют некоторые ограничения, связанные, например, с формой одежды или запретом ударов по лицу. С этой точки зрения мусульманину для занятий идеально подходит дзюдо, джиу-джитсу, грепплинг».



В Казань прибыли около 70 борцов из городов Татарстана и Башкирии, а также из Москвы, Перми и Тюмени, обладатели поясов не ниже синего, являющиеся членами региональных федераций, мужчины и женщины 1999 года рождения и старше, имеющие квалификацию не ниже 1-го разряда по джиу-джитсу. Они оспаривают медали в 12 весовых категориях среди мужчин и женщин. За соревнованиями наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».