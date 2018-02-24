Джиу-джитсу по-мусульмански: в Казани проходят Всероссийские соревнования в честь 200-летия Марджани

15:58, 24.02.2018 35 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани открылись Всероссийские соревнования по джиу-джитсу в честь 200-летия татарского ученого и богослова Шигабутдина Марджани. Муфтий Республики Татарстан Камиль Самигуллин пояснил, почему для проведения выбран этот вид единоборства: «Для верующих существуют некоторые ограничения, связанные, например, с формой одежды или запретом ударов по лицу. С этой точки зрения мусульманину для занятий идеально подходит дзюдо, джиу-джитсу, грепплинг».

В Казань прибыли около 70 борцов из городов Татарстана и Башкирии, а также из Москвы, Перми и Тюмени, обладатели поясов не ниже синего, являющиеся членами региональных федераций, мужчины и женщины 1999 года рождения и старше, имеющие квалификацию не ниже 1-го разряда по джиу-джитсу. Они оспаривают медали в 12 весовых категориях среди мужчин и женщин. За соревнованиями наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 24 февр
    Смотри ка, и девушки есть)
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    Анонимно 24 февр
    Эти девушки нас с полпинка уложат:D
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  • Анонимно 24 февр
    на восьмом фото мистер шпингалет? ))))
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  • Анонимно 24 февр
    Борьба среди девушек мусульманство поощряет? Это ,наверное чтобы мужа поставить на место,если что
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  • Анонимно 24 февр
    Молодцы из муфтията! крепких физически и чистых духовно готовите подрастающее поколение. Рахмят Камил Самигулла улына!
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