В Казани прошел масштабный тест-драйв кроссоверов и внедорожников

17 февраля на территории парковки ТЦ «Мега» состоялся масштабный тест-драйв автомобилей более десятка мировых брендов.

На этот раз расширенный тест-драйв автомобилей был посвящен масленице. Мощные кроссоверы и внедорожники от таких марок, как KIA, Hyundai, Renault, Skoda, Subaru, Volkswagen, Mazda, Mitsubishi, Toyota прошли испытания на заснеженной трассе с множеством сложных участков, крутыми поворотами и спусками. Кроме того, для гостей мероприятия была подготовлена специальная зона экспонирования автомобилей, где были представлены яркие новинки и бестселлеры премиум сегмента – Porsche Macan, Audi Q5, BMW X3, Lexus NX и другие.

В течение всего тест-драйва было проведено более 300 заездов и каждый кто сел за руль на Автомасленице-2017 смог испытать всю мощь и силу легендарных кроссоверов и внедорожников в движении.

В свободное от заездов время гости мероприятия смогли насладиться традиционным блюдом масленицы – блинами, горячими напитками и другими вкусными угощениями, а также сделать памятные фотографии в специальной фотозоне с очаровательными хаски. Для маленьких гостей события была предусмотрена специальная детская зона, где они смогли весело провести время с аниматорами.

Партнерский материал