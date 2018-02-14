Поволжский агропромфорум: татарская утка, февральская клубника и разноцветные сыры

14:05, 14.02.2018 42
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на площадке выставочного центра «Казанская ярмарка» начал работу Поволжский агропромышленный форум. Он объединил 21-ю международную специализированную выставку «Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья» и 18-ю специализированную выставку «ВолгаПродЭкспо».

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