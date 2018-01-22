Ради экономии бюджета: в Госкомитете РТ по закупкам подвели итоги года

18:51, 22.01.2018 36
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани состоялась итоговая коллегия Государственного комитета Татарстана по закупкам. В работе заседания принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин. Глава правительства отметил, что эффективность закупок определяется не только экономией бюджетных средств, но и качеством закупаемой продукции или услуг и призвал продолжить работу по внедрению передовых информационных технологий в сфере закупок республики.

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