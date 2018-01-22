Казанцы простились с Михаилом Козловским

Сегодня в Доме актера состоялась панихида по казанскому фотохудожнику, личному фотографу первого президента Татарстана Михаилу Козловскому. Проститься с фотолетописцем пришли известные деятели республики.

Напомним, казанский фотохудожник ушел из жизни после продолжительной болезни в ночь на 21 января. Ему было 63 года. Козловский — автор самых известных фотографий из политической жизни республики 90-х. Фотограф сотрудничал со многими изданиями, в том числе в последние годы с «Реальным временем». В 2017 он году участвовал в проекте, посвященном 80-летию Минтимера Шаймиева.