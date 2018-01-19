Гораздо больше ста: «ТАИФ-НК», POZIS, «Татнефть», «ТАНЕКО» и другие – лучшие производители России и Татарстана

Производители из Татарстана показали лучший результат на конкурсе «100 лучших товаров России». На федеральный этап республика представила 176 наименований, 56 стали лауреатами. Сегодня в Казанской ратуше награды получили и победители российского конкурса, и 110 лучших участников регионального этапа.
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