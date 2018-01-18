Борт 77107 к полету готов!

19:35, 18.01.2018 25 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня самолет Ту-144, который установлен у здания КАИ на улице Четаева, получил архитектурную подсветку. Теперь «самолет-музей» в темноте выглядит так, будто бы готовится на взлет.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 янв
    Какая красота! А внутрь можно будет зайти?
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  • Анонимно 18 янв
    Не понял, а в чем смысл трех семерок? И потом, к полету или к взлету готов? Подозреваю, что эта красота жрет керосина как прорва, билет, наверное, дорогущий в новых ценах? ( 3Х?)
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