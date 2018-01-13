Шестой пошел! Как на заводе им. Горького заложили новый сторожевой корвет

17:40, 13.01.2018 33
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Cегодняшний приезд высшего руководства российского ОПК был полностью подчинен «военно-морской» теме, а именно перевооружению российского флота новыми видами судоходной техники, производимой на Зеленодольском заводе им. Горького. Вместе с куратором российской оборонки Дмитрием Рогозиным в Татарстан прибыл и большой блок генералов ВМФ. На закладке шестого по счету сторожевого корвета проекта 22160, спроектированного питерским КБ, побывал и фотокорреспондент «Реального времени».

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