Мороз на улице и на сцене: как в Казани проходит «Зима в парках»

16:13, 05.01.2018 24 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани продолжается новогодняя программа «Зима в парках». Сегодня те, кто не побоялся замерзнуть, смогли стать участниками интерактивного спектакля «Мастерская Деда Мороза» в парке «Сосновая роща».

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 05 янв
    Какие красивые костюмы у артистов
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  • Анонимно 05 янв
    Спасибо организаторам
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  • Анонимно 05 янв
    Сегодня холодно, мало людей
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  • Анонимно 05 янв
    Представление очень оригинальное, актеры прекрасные! Молодцы, очень нам всем понравилось. И дети выстояли, несмотря на мороз
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  • Анонимно 06 янв
    4января на сквере Аксёнова за к.т " Мир"был очень хороший концерт на татарском языке. Спасибо организаторам, татарской молодёжи.
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